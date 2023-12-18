الداخلية تلاحق تجار "الكيف" وتضبط كوكتيل مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كمية من المخدرات، بحوزة عدد من المتهمين في حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت جهود الحملات من ضبط عاملين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام)، وضبط فني تكييف، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام).

كما أثمرت جهود ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.500 كيلو جرام)، وضبط (عاطلين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض) .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.