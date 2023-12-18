8 كيلو حشيش.. الأمن العام يُداهم البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 598 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 2 قضية "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.350 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين)، وكذا (بندقية خرطوش– عدد من الطلقات ) بحوزة شخصين لهما معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.