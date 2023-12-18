شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية وآخر موعد لتسجيل الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلبة الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات العام الدراسى الجارى 2023,2024، موضحة أن أخر موعد لتسجيل الاستمارة نهاية الشهر الحالى استعدادًا للامتحانات التى تنطلق منتصف يناير المقبل، مضيفة أن الطالب لابد وأن يسدد رسوم الامتحان المحددة بـ 158 جنيها لتقديم إيصال السداد ضمن المسوغات والأوراق المطلوبة لدخول الامتحانات.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية كالتالى:

- يتاح التقدم من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات عبر وزارة التربية والتعليم.

- التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسى (2024/2023).

- يتم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الرابط (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكترونى الموحد للطلاب والذى يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسى الموحد للمعلم/ الطالب.

- يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وفى حالة وجود أى أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

- التأكيد على الطلاب أن تكون الصورة الشخصية للطالب التى يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التى تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكترونى ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفى حالة وجود خطأ فى الصورة يلزم توجه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

- يقوم الطالب برفع صورة شخصية بخلفية بيضاء مطابقة للصورة المرسلة إلى المدرسة 64، وفى حالة عدم المطابقة على المدرسة طباعة الاستمارة إلكترونية جديدة مطابقة للصورة الشخصية.

- تحرر الاستمارة الإلكترونية تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة مع التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب، مع كتابة رقم تليفون ولى أمر الطالب.

- يقوم الطالب بإحضار 3 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب رباعى واضح أمام الصورة.

- يتم اعتماد الاستمارة بختم الشعار فى جميع المواقع المخصصة بعد التأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب، وتدبس الصور مجاورة لبعضها على الاستمارة الإلكترونية.

- يرفق بالاستمارة الإلكترونية أصل شهادة ميلاد وصورة منها معتمدة ومختومة (1) مكونات الاستمارة عبارة عن (3) ورقات وهى الاستمارة الإلكترونية - بطاقة تحقيق الشخصية.

- بيان عن الامتحانات السابقة وإقرار ولى الأمر وتدبس جميعها بالجانب وغير مسموح بتغير الترتيب أو التدبيس فى موقع آخر.