شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الصحة عن المتحور الجديد لكورونا: لم نسجل حالات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تأكيد وزارة الصحة والسكان، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بالمتحور 1.IN وكذلك 2.86.BA بمصر حتى تاريخه.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..معلومات الوزراء: 73.3 مليار جنيه حجم استثمارات لتنفيذ مشروعات قومية فى سيناء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول جهود الدولة المصرية لتنمية سيناء، سلط من خلاله الضوء على الجهود الشاملة المتواصلة للدولة في هذا الصدد، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رئيسة تم العمل على تطويرها في سيناء خلال السنوات الماضية، ويشمل القطاع الأول البنية التحتية، ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعي، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحي، والقطاع الثاني ويتمثل في الصناعة والاستثمار، والقطاع الثالث يسلط الضوء على المشروعات الاجتماعية، في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والخدمات الحكومية المميكنة.أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر
وقال إن الوزارة تتابع التقارير الواردة من منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم في الأمراض والوقاية الأمريكى ومن السلطات الصحية في بعض الدول على مستوى العالم عن اكتشاف سلالة فرعية من المتحور المثير للاهتمام أو ميكرون والذي تمت تسميته بالمتحور 1.IN .
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع فى آخر أيام فصل الخريف.
عيار 24 يسجل 3291 جنيها.
عيار 21 يسجل 2880 جنيها.
عيار 18 يسجل 2469 جنيها.
عيار 14 يسجل 1893 جنيها.
الجنيه الذهب 23040 جنيها.
يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى مع فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حالياً فى السعودية.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام فلومينينسى البرازيلى مكونا من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.
خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور.
خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا - حسين الشحات.
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