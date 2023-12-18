شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للتعامل مع مريض السكرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة.
2- تجنب الانفعال والضغط العصبي.
3- اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب.
4- فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب .
5- الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة.
6- العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات.
7- يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه.
8- ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر.
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