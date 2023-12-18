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هيئة الدواء تكشف نصائح هامة للتعامل مع مريض السكرى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإرشادات لمساعدة مريض السكري في التعامل مع المرض كي يتمتّع بصحّة جيّدة حيث تضمنت هذة النصائح الآتى:​-

 

1- اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر الإمكان وممارسة التمارين الرياضيّة.

 

2- تجنب الانفعال والضغط العصبي​.

 

3- اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​.

 

4- فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب ​.

 

5- الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​.

 

6- العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​.

 

7- يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه.​

 

8- ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص، وتوافقها مع جهاز قياس السكر​.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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