شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. اعرف القيمة وبدء موعد التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لرفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1/2024 ولذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيه فى حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيه بدلًا من 8720 جنيه.

وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى جاء تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك فى إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.