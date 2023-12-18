وزير الصحة يبحث مع سفير ألمانيا تقديم المساعدات الطبية لقطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، السفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمان، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في الملفات الصحية، وعلى رأسها تقديم المساعدات الصحية للأشقاء الفلسطينيين، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض سبل التعاون المصرية الألمانية بشأن تقديم المساعدات لقطاع غزة واستقبال الجرحى والمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم داخل المستشفيات المصرية.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يضمن زيادة المساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين والتوسع في الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة لهم، لافتاً إلى توجيه الوزير بالتنسيق بين الجانبين لدعم المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة وعلى رأسها المستلزمات الخاصة بالعمليات الجراحية، بما يضمن سرعة إجراؤها حفاظاً على صحة وسلامة المصابين والجرحى.

وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بتنظيم زيارة للوفد الألماني لزيارة المستشفيات المصرية في شمال سيناء والتي تم تخصيصها لاستقبال المصابين والجرحى والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين، موضحاً أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية استقبال عدد من الفرق الطبية الألمانية ليصبحوا جزء من مجموعة العمل لتقديم الخدمات اللازمة للأشقاء الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية.