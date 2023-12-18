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مباشر.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا بعد قليل لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وتَنَافَسَ في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، وأجريت الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام.

وقدَّم "الخليج 365" تغطية خاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ويمكن قراءة التفاصيل كافة من هنا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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