نقابة المحامين تدعو أعضاءها للمشاركة في الجمعية العمومية الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

وجهت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، للحضور والمشاركة في الجمعية العمومية المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء وذلك للتصويت على زيادة المعاشات بحد أقصى أربعة آلاف جنيه وأدنى ألفين جنيه، وكذلك إقرار مدونة السلوك المهني.

ووجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع طارئ، اليوم الإثنين.

وكان قد عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، واعضاء لجنة الصياغة من اعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وعرض زيادة مقدار المعاشات للمحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.

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