رئيس "الوطنية للانتخابات": نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الأعلى في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصوير - محمود بكار وهاني رجب:

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "قال للشعب كلمته ووصلت الرسالة.. مصر هي غاية المراد.. نعم اصطف المصريون أمام لجان الاقتراع تلبية لنداء الوطن لصناعة ملحمة في حب مصر".

وأضاف "بدوي" خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين: " صعب المتميز المرأة كانت في أول الصفوف أو الشباب، كبار السن أو ذوي الهمم، العمال أم الطلاب فكانت نسبة التصويت الأعلى في تاريخ مصر"

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحون هم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، وفريد زهران ورمزه "الشمس"، وعبدالسند يمامة، ورمزه "النخلة"، وحازم عمر، ورمزه "السلم".

ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هي المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الـ5 التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 في الجريدة الرسمية".

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، مشيرًة إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرر، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الإثنين 18 ديسمبر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.