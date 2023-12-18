رئيس الوطنية للانتخابات: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأعلى في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب المصري.

وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي للهيئة لإعلان اسم رئيس الجمهورية المقبل، إن نسبة التصويت كانت الأعلى في تاريخ مصر، وأنه لم تحدث أي خروقات او تجاوزات في العملية الانتخابية، وأن العملية برمتها حازت على إشادات من البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات.

وأكد بدوي: الانتخابات شهدت أقل نسبة إنفاق على الدعاية الانتخابية.

وتَنَافَسَ في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، وأجريت الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام.

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