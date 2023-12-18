رسمياً.. السيسي رئيساً لمصر لولاية ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي، على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل.

وذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة، اليوم الإثنين، أن المرشح عبدالفتاح السيسي، أصبح رئيسًا لجمهورية مصر العربية لمدة رئاسية جديدة وهي 6 سنوات مقبلة.

وتَنَافَسَ في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين: عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، وأجريت الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام.

وقدَّم "الخليج 365" تغطية خاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ويمكن قراءة التفاصيل كافة من هنا

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