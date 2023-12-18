من بينهم الخطيب والعتال.. قرار قضائي جديد بشأن 6 دعاوى ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح الاقتصادية اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوي مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف، لجلسة 10 يناير، لتقديم المستندات.

كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

يذكر أن محكمة النقض قضت - في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).