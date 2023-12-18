لتبادل الخبرات القضائية.. وزير العدل يستقبل وفد قضائي من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

استقبل اليوم الإثنين، المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد قضائي من دولة الإمارات.

ضم الوفد؛ الدكتور سيف غانم السويدي الأمين العام للمجلس القضائي بإمارة دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والوفد المرافق لهما، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيوف، مُشيراً إلى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها في شتى المجالات سيما من حيث تبادل الخبرات القضائية، منوهاً عن تجربة مصر في تطوير آليات العمل القضائي وفي تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وأثر ذلك على سرعة ودقة إنجاز الدعاوى القضائية.

من جانبه أشاد الجانب الإماراتي بالتطور الملموس في القضاء المصري، مُتطلعاً إلى تبادل الخبرات في شتى الأعمال القضائية سيما تنظيم عمل الخبرة أمام القضاء، كما أبدى الوفد الإماراتي إعجابه الشديد بالقفزة الحضارية في العاصمة الإدارية الجديدة.