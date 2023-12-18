شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مراجعة تراخيص جميع مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص جميع مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا، مشيرًا إلى أن قيادات الوزارة ومديرياتها يقومون بحملات تفتيشية مكثفة على مفارش البصل لدى التجار في كل المحافظات.

وتواصل القصير مع رئيس جهاز حماية المستهلك للاشتراك في الحملات التفتيشية وتحرير محاضر مخالفات لمحتكرى البصل وحجب سلعة استيراتيجية عن الأسواق.

يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تواصل حملاتها على مفارش البصل فى محافظات الجمهورية ، لضبط المحتكرين للمحصول والمتسببين فى أزمة ارتفاع سعر البصل فى الأسواق بشكل غير مسبوق على الرغم من قرار الحكومة بوقف تصديره منذ سبتمبر الماضى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والاسعار ومتابعة توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وشنت وزارة الزراعة اليوم حملة على مفارش البصل فى محافظة الدقهلية شارك فيها الدكتور ممدوح السباعي مدير صندوق الموزانة بوزارة الزراعة والمهندس عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين ومدير مديرية الزراعة بالدقهلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك.