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وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من دولة الإمارات العربية المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الإثنين، المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا قضائيا من دولة الإمارات الشقيقة، يضم الدكتور سيف غانم السويدي الأمين العام للمجلس القضائي بإمارة دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس جهاز التفتيش القضائي، والوفد المرافق لهما، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزراة العدل.

 

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسادة الضيوف، مُشيراً إلى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها في شتى المجالات سيما من حيث تبادل الخبرات القضائية منوهاً عن تجربة مصر في تطوير آليات العمل القضائي وفي تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وأثر ذلك على سرعة ودقة إنجاز الدعاوى القضائية.

 

من جانبه أشاد الجانب الإماراتي بالتطور الملموس في القضاء المصري، مُتطلعاً إلى تبادل الخبرات في شتى الأعمال القضائية سيما تنظيم عمل الخبرة أمام القضاء، كما أبدى الوفد الإماراتي إعجابه الشديد بالقفزة الحضارية في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

2c750be0-f49d-42a1-ae31-fb72048f8b3dوفد قضائي من دولة الامارات
5ff19f35-c109-4638-9023-b5c54491cd59وفد قضائي من دولة الامارات
c82d2549-63bd-4e07-bed0-c48ff9aa83d9وفد قضائي من دولة الامارات

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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