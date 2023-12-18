شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 16 مرشحا بالتجديد النصفى خلال أول أيام تلقى الطلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أمس الأحد 17 ديسمبر 2023، تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية لعام 2024/ فيما عدا نقابات القاهرة والجيزة وقنا الفرعية.

وأوضحت لجنة تلقى طلبات الترشح، أنه تقدم فى اليوم الأول لفتح باب الترشح 16 مرشحاً، منهم 4 مرشحين على مقعد النقيب العام، و5 مرشحين لمجلس النقابة العامة فوق السن، ومرشح واحد لمجلس النقابة العامة تحت السن، ومرشح واحد عن قطاع شمال الصعيد، و5 مرشحين عن النقابات الفرعية.

وناشدت اللجنة، والتى تضم كل من: الدكتور محمود عفيفى، الدكتور حسن زكى، والدكتور هيثم جنيدي، الأطباء المتقدمين بطلبات الترشح فى الأيام المقبلة الحرص على استيفاء الاوراق كما هو معلن سابقا والحضور بها كاملة لتسهيل التسجيل والتيسير على الأطباء البيطريين، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بمقر اللجنة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين بجاردن سيتى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:

أولا: مجلس النقابة العامة:

1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.

ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-

1- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً.

2- عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3- عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.