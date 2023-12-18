شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات: عنوان الانتخابات كان الدقة والنزاهة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات : "أبناء مصر الكرام إنه في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرة الديمقراطية، ونحصد ما كرسه الوطن في نفوس أبنائه، نحتفل معا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية لمحطته الاخيرة وهي النتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بقاعة المؤتمرات الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، إننا التزمنا في العملية الانتخابية بالقانون دون تجاوز، ووجد فيها العالم مشاركة غير مسبوقة، ورأي فيها العالم تحضرًا سواء من المرشحين ووكلائهم أو الاعلام أو المتابعين.

وتابع: "لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وكنا نلتزم بتطبيق المعايير القانونية والدستورية، موجها الشكر لمجلس ادارة الهيئة الوطنية وجميع الهيئات القضائية.