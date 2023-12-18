شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية: نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب قال كلمته والرسالة وصلت وهى أن مصر هى غاية المراد، مشيرا إلى ان اصطفاف المصريون أمام لجان الاقتراع داخل وخارج مصر تلبية للوطن صانعين ملحمة.

وبارك المستشار حازم بدوى للمصريين عن انتهاء الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن هذا الانتخابات مميزة فقد شهدت مشاهد لاول مرة نشهدها حيث خرج كل أطياف الشعب ليقولوا رأيهم وكان يصعب التمييز بين صفوف السيدات وصفوف الشباب وذوى الاحتياجات وكبار السن.

وأكد أن الهيئة سمحت للوسائل الإعلام والصحف ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ولم نكن هناك ما نخفيه ولكن كان لدينا ما نفخر به.