شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء باردة جدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل شتاء 2024 وخرائط الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالى، حيث تشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية وطقس مشمس على أغلب أنحاء الجمهورية ، لافتا إلى أنه بداية من اليوم انخفاض فى درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية لتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية .

وأشار القياتى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن سبب الاستقرار وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعطى أجواء مشمسه على كافة أنحاء الجمهورية تتلاشى معه فرص الأمطار لتكون خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أن حركة الملاحة البحرية معتدلة تسمح ببمارسة كافة الأنشطة والأعمال البحرية ، وتبقى الشبورة هى الظاهرة الجوية المؤثرة ، ومتوقع تأثر البلاد بأمطار خفيفة إلى متوسطة أيام السبت والأحد المقبلين أول أيام الشتاء .

وعن تفاصيل طقس شتاء 2024 ، أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون شتاء 2024 قريب الشبه بشتاء العام الماضى ، حيث متوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ولكن يتخلله بعض موجات الانخفاضات فى درجات الحرارة خاصة على محافظات شمال الصعيد التى تصل فيها درجات الحرارة لحد الصقيع ، بالإضافة إلى المناطق الجبلية المرتفعة تنخفض فيها درجات الحرارة لأقل من الصفر وتتكون الثلوج على سانت كاترين

وتابع أنه من حين لآخر تتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية والتى تصل بعض الأحيان إلى القاهرة وشمال الصعيد، لافتا إلى أنه خلال شتاء 2024 يستمر تأثر البلاد بظاهرة النينو والتى قد تؤدى إلى حدة فى الظواهر الجوية فى شتاء 2024 .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة احياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدا طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا غدا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وحالة البحرين ، البحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج ( 2:1.5 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء

: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.