شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الشعب قال كلمته.. فمصر غاية المراد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب كلمته ووصلت الرسالة، مصر هي غاية المراد، نعم اسطف المصريون أمام اللجان الانتخابية داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة في حب مصر، مبروك لقد شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب العظيم وخروج كل طوائف الشغب، فقد صعب التمييز في أن تكون المرأة أم الشباب، فكانت نسبة التصويت هي الأعلي في تاريخ مصر، وحازت على إشادات مصرية ومحلية ودولية والناخبين من قبلهم، وتنوع المرشحين وبرامجهم، حيث خاض السباق الانتخابي ثلاثة أحزاب متنوعة ومرشح فضل أن يكون ظهيره الشعب.
وأضاف: أقل نسبة انفاق علي الدعاية الانتخابية، وتعاون جمعيه الجهات مع الهيئة لتخرج بصورة حضارية تليق بمكانة مصر، فالفائز هو الوطن والمصريون، موجهًا الشكر لكل قضاة مصر، ورجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلوه من جهد.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
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