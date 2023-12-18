شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الشعب قال كلمته.. فمصر غاية المراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشعب كلمته ووصلت الرسالة، مصر هي غاية المراد، نعم اسطف المصريون أمام اللجان الانتخابية داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة في حب مصر، مبروك لقد شهدت ظواهر مميزة عكست عبقرية الشعب العظيم وخروج كل طوائف الشغب، فقد صعب التمييز في أن تكون المرأة أم الشباب، فكانت نسبة التصويت هي الأعلي في تاريخ مصر، وحازت على إشادات مصرية ومحلية ودولية والناخبين من قبلهم، وتنوع المرشحين وبرامجهم، حيث خاض السباق الانتخابي ثلاثة أحزاب متنوعة ومرشح فضل أن يكون ظهيره الشعب.

وأضاف: أقل نسبة انفاق علي الدعاية الانتخابية، وتعاون جمعيه الجهات مع الهيئة لتخرج بصورة حضارية تليق بمكانة مصر، فالفائز هو الوطن والمصريون، موجهًا الشكر لكل قضاة مصر، ورجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلوه من جهد.