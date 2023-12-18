شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى: الانتخابات الرئاسية اتسمت بالشفافية والنزاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى، أن النزاهة والحيادية والشفافية التى اتسمت بها الانتخابات الرئاسية المصرية كانت صورة مشرفة أمام العالم أجمع عكست حرص الشعب المصري على أداء الواجب الوطني بسهولة ويسر، مهنئاً الشعب المصرى بنجاح العرس الديمقراطي الذي شهدته جمهورية مصر العربية وتصدرته مشاهد لعدد كبير من الناخبين وإقبال حاشد غير مسبوق من جميع الفئات المختلفة من شباب ونساء وكبار سن عكست صورة الدولة المصرية أمام العالم أجمع.

ولفت العسومى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إلى أن وفد البرلمان العربى المتابع للانتخابات نقل رؤية شاملة ودقيقة عن سير العملية الانتخابية ولاحظ الوفد تطور تنظيم العملية الانتخابية، خاصة سلاسة عملية التصويت والتنظيم الجيد باللجان التي تابعها الوفد، ويعتبر البرلمان العربي كل ذلك أشياء إيجابية للعملية الانتخابية وإدارتها، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن مصر دولة لديها خبرة واسعة في الاستحقاقات الديمقراطية.

وأشار العسومي، والذي ترأس لجنة المتابعة الخاصة بالبرلمان العربي للعملية الانتخابية، إلى أن البرلمان العربي سخر إمكانياته لإتمام المتابعة على أكمل وجه لا سيما وأن البرلمان يمتلك خبرة كبيرة على مستوى الانتخابات والاستفتاءات في مصر، بجانب متابعة الانتخابات في الدول العربية وغير العربية.

وأثنى رئيس البرلمان العربي، على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي من أجل التحضير والإعداد لتلك الانتخابات وتنظيمها على نحو يليق بمكانة وحضارة الدولة المصرية، ومشيداً بالجهود الكبيرة التي قام بها رجال القضاء من خلال إشرافهم على اللجان الانتخابية وأدائهم المهني المشرِّف دائما وبالجهود المخلصة التي بذلها رجال الشرطة في تأمين سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.