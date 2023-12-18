شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسؤول فرنسى سبل حل أزمة لبنان وإرساء الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من المبعوث الفرنسي إلى لبنان "جان إيڤ لودريان"، وذلك في إطار التعاون البنّاء والمستمر إزاء حلحلة الأزمة اللبنانية على مختلف الأصعدة، والعمل المشترك من أجل إرساء الاستقرار بشكل دائم في لبنان، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".
كان مجلس الوزراء اللبناني أعلنت يوم السبت الماضي إلغاء الموعد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرة خارجبة فرنسا كاترين كولونا، الذي كان مقررا عصر السبت في بيروت بسبب إلغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في وقت سابق عن زيارة مراقبة لوزارة الخارجية الفرنسية للبنان السبت، وذلك ضمن جهود فرنسية لاحتواء التوتر في الجنوب اللبناني.
وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنه تم إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى لبنان والتي كانت مقررة السبت الماضي، نتيجة عطل تقني في الطائرة التي كانت تقلها.
وكان من المنتظر أن تصل وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم إلى لبنان في إطار جولة بالشرق الأوسط تستغرق يومين، إلا أن وزارة الخارجية أكدت الخبر بأن "عطلا طرأ على الطائرة التي كانت تقل الوزيرة أثناء طيرانها واضطرت للعودة إلى باريس"، ولم يتم بعد تحديد ما إذا كانت ستغادر مرة أخرى خلال اليوم أم لا.
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