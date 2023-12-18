شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسؤول فرنسى سبل حل أزمة لبنان وإرساء الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من المبعوث الفرنسي إلى لبنان "جان إيڤ لودريان"، وذلك في إطار التعاون البنّاء والمستمر إزاء حلحلة الأزمة اللبنانية على مختلف الأصعدة، والعمل المشترك من أجل إرساء الاستقرار بشكل دائم في لبنان، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

كان مجلس الوزراء اللبناني أعلنت يوم السبت الماضي إلغاء الموعد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرة خارجبة فرنسا كاترين كولونا، الذي كان مقررا عصر السبت في بيروت بسبب إلغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس.