وصول مجلس إدارة الهيئة الوطنية لقاعة المؤتمرات لإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، المستشار حازم بدوى رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذى للهيئة، لمقر قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تمهيدًا ينطلق لانطلاق المؤتمر الصحفى الذى يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك فى ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

فيما تنص المادة 241 مكررًا من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".