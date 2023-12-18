حقق المركز الأخير.. عبدالسند يمامة: نقبل بنتيجة الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يقبل بنتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح وفقا لبيان: نتقبل اختيار الشعب المصرى بصدر رحب ونتقبل الخسارة بدون أية مشكلة، وفي النهاية علينا جميعا أن نحترم إرادة المصريين.

وأضاف عبد السند يمامة: بالتأكيد كنا نتمنى الفوز لكن هذه هي الانتخابات، والكل يجب أن يحترم اختيار المصريين، هذه الانتخابات كانت الأفضل من حيث المشاركة والإقبال من المصريين، وهذه نقطة إيجابية للغاية بالطبع نتمنى الوفد أن يكون هو الفائز لكن لعل الوطن هو الفائز بهذه الانتخابات.

كشفت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية 2024، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن نسبة مشاركة وصل إلى 66.8 بالمئة، ما يعد الأكبر في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، من بين 5 انتخابات رئاسية تعددية مباشرة في التاريخ المصري.

وحصد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مطلع الشهر الجاري خارج مصر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر للمصريين بالداخل، بإجمالي 39702451 صوتًا، بنسبة بلغت 89.6 بالمئة من مجموع الأصوات الصحيحة.

انتخابات 2024

- إجمالي عدد الناخبين المدعوين للاقتراع (67,032,438) ناخب.

- إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (44,777,668) ناخب.

- نسبة المشاركة في الانتخابات 66,8%.

- إجمالي عدد الأصوات الصحيحة (44,288,361) ناخب بنسبة 98,9% من إجمالي الحضور.

- إجمالي عدد الأصوات الباطلة (489,307) ناخب بنسبة 1,1% من الحضور.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي (39,702,451) مليون صوت، بنسبة 89,6% من الأصوات الصحيحة.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح حازم عمر (1,986,352) صوت، بنسبة 4,5% من الأصوات الصحيحة.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد فريد سعد زهران (1,776,952) صوت، بنسبة 4% من الأصوات الصحيحة.

- إجمالي الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد السند يمامة (822,606) أصوات، بنسبة 1,9% من الأصوات الصحيحة.