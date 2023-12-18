شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يهنئ الرئيس السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، تهنئة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه بولاية جديدة بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال أبو مازن في تهنئته للرئيس السيسي: "نيل الرئيس المصري ثقة المصريين يمثل استكمالا لمسيرته البناءة ومواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات الهامة وحفاظا على مكتسبات مصر".

وجدد الرئيس الفلسطيني، الشكر والتقدير للرئيس المصري على دعمه والشعب المصري في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والجهود الحثيثة لوقف العدوان على قطاع غزة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

فيما تنص المادة 241 مكررًا من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".