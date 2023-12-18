شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن راشد يبارك للرئيس السيسي لفوزه فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الاثنين، للرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية، بحسب ما كتبه عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس".

وكتب الشيخ محمد بن راشد على منصة إكس: "نبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين".