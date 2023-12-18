شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: المرأة المصرية تثبت كالعادة أنها صوت الضمير الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن المرأة المصرية كالعادة والعهد تثبت مرة أخرى بأنها صوت الضمير الوطنى المعبر عن صمود وصلابة أمتنا، كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعى والإرادة ويؤكدون مرة أخرى على أنهم صناع المستقبل، وزارعو الأمل والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بتلك الصورة التى استدعت الفخر والاعتزاز. جاء ذلك خلال كلمـــة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

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