قيادات حزبية: فوز السيسي بولاية جديدة يؤكد انحياز الشعب للجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - هنأت قيادات حزبية الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوزه بولاية جديدة فى انتخابات الرئاسية 2024، مؤكدين أن فوز الرئيس السيسى بأغلبية مطلقة بهذا الاستحقاق يؤكد ثقة الشعب المصرى فى مشروع الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها منذ توليه حكم البلاد فى 2014، مشيدين بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى رسم لوحة ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها.

وذكرت القيادات - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق اليوم الاثنين، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية - أن مشهد الانتخابات غير المسبوق كشف أمام العالم أن وحدة المصريين عصية على الاختراق.

وأضافت أن انتخابات الرئاسة تعد تتويجا لمرحلة فاصلة من تاريخ مصر والتى تكللت بمشاركة تاريخية من جميع أطياف الشعب المصرى فى مشهد مهيب فى الداخل والخارج كان بمثابة استفتاء وتجديد للعهد مع مسيرة التنمية.

وهنأ الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، وأمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، الرئيس السيسى بفوزه بولاية جديدة.

وقال أن فوزه بأغلبية مطلقة يضيف مزيدا من الاستقرار لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة التى طالما حلم بها الشعب المصرى، لافتا إلى أنه أنه على ثقة كاملة فى أن الرئيس السيسى سيواصل المسيرة الناجحة لتحقيق خطة التنمية المستدامة.

وأضاف أن الرئيس قدم الكثير للوطن من مشروعات قومية وإنجازات ومبادرات رئاسية عديدة تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن مصر تنعم بالخير والأمان فى عهد الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن المشاركة الجماهيرية فى الانتخابات الرئاسية كانت إيجابية للغاية، وأن ملايين المصريين حرصوا على النزول والمشاركة من أجل رفعة الوطن، والوقوف صفا واحدا فى وجه أعدائه، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى إخراج المشهد الانتخابى بشكل نزيه.

من جانبه.. هنأ الدكتور أحمد العطيفى الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، الرئيس السيسى بفوزه بولاية جديدة، مؤكدا أن اليوم يعد بمثابة انتصار لوعى المصريين الذى حققوا أعلى نسب مشاركة فى انتخابات حرة نزيهة شهدت تعددية حزبية لم تشهدها البلاد من قبل.

وأضاف أن الشعب المصرى سطر ملحمة وطنية كبيرة خلال أيام الانتخابات يعكس وعى المصريين بأهمية صوتهم فى الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن النتيجة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بنسبة مشاركة هى الأكبر فى التاريخ، لصالح انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد وعى الشعب المصرى ووقوف المصريين خلف قيادته.

وأكد أن الحزب داعم رئيسى بالساحة السياسية للرئيس فى كافة قراراته وتحركاته، مؤمنًا بأنه القيادة الواعية التى تمكنت من إنقاذ البلاد من براثن الإرهاب، مضيفًا:" والآن يقود الرئيس مصر على طريق تنمية حقيقة وإصلاح شامل فى كافة المجالات لرفعة الوطن والمواطن".

وأكد هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة هو ثمرة عشر سنوات من الجهد والعمل المتواصل الدؤوب والبناء من أجل تدشين دعائم الجمهورية الجديدة.

وقال أن الانتخابات الرئاسية كانت تتويج لهذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر والتى تكللت بمشاركة تاريخية فى مشهد مهيب بالداخل والخارج كان بمثابة استفتاء وتجديد للعهد مع مسيرة التنمية والبناء التى شيد دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد على أن الانتخابات جاءت بعد دفعة كبيرة فى فتح المجال العام بدعوة كريمة ودعم لا متناهى من الرئيس إيمانا منه بأن مصر تستحق تنمية سياسية فاعلة وتمكين حقيقى للشباب.

وأضاف أن إنجازات السنوات العشر السابقة، سواء ما تعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة أو الكم الهائل من المشروعات القومية فى البنية التحتية والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها كانت سببا رئيسيا فى تجديد عشرات الملايين من المصريين ثقتهم فى الرئيس.

وأكد امتنانه وشكره بوعى الشعب المصرى وحسه الوطنى الفريد الذى أوصل به رسالة واضحة لا تقلب التشكيك إلى كل من يحاولون زعزعة استقرار مصر أو تفكيك الدولة المصرية حين نزل بعشرات الملايين فى كل ربوع مصر وكل عواصم العالم ليسطر "ملحمة الوطنية الخالصة" ويعزف "سيمفونية الوعي" بمشاركة كثيفة وتاريخية فى أيام الاقتراع بالداخل والخارج.

وتابع أن نزول الملايين للمشاركة بالانتخابات رسالة مفادها بأن الدولة المصرية حكومة وشعبا يد واحدة لا تخضع لتهديد ولا ابتزاز" ولن تفلح مؤامراتهم وضغوطهم أبدا فى إثناء الدولة المصرية عن موقفها الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن الثقة التى منحها الشعب المصرى للرئيس السيسى لتولى ولاية جديدة فى حكم مصر، تؤكد اصطفافه خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية ومواصلة حقبة جديدة تطمح مصر خلالها إلى جنى ثمار 9 سنوات دشنت فيها الدولة قواعد الانطلاق لتحقيق طفرة فى جميع المجالات.

وأضاف أن نسبة الفوز التى حصل عليها الرئيس السيسى تفويض جديد من الشعب المصرى، مؤكدا أن المشاركة الكثيفة فى الانتخابات تعكس حالة الوعى التى تكونت لدى الشعب المصرى بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابى، الذى جاء فى توقيت فى غاية الحساسية، وفى ظروف وأحداث ملتهبة على جميع محاور مصر الاستراتيجية.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون بداية لتغير شكل الحياة السياسية فى مصر بشكل يعكس التعددية التى شهدتها تلك الانتخابات، مشيرًا إلى أن ممارسة الأحزاب سوف تأخذ منحنى جديدًا، وستكون هناك مساحات أوسع من أجل عرض كل حزب برامجه على المواطنين.

فى السياق ذاته.. قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسى أن حصول الرئيس السيسى على أغلبية أصوات الناخبين، دليل قاطع على حرص الشعب المصرى العظيم على بناء الدولة المصرية المدنية الحديثة الديمقراطية.

وأضاف أن فوز الرئيس السيسى بالأغلبية المطلقة هو نتيجة طبيعية للأداء الوطنى الفريد والمخلص والعطاء الذى قدمه الرئيس السيسى خلال فترة رئاسته السابقة وتحقيق استقلالية وسيادة قرار البلاد، كما تحمل النتائج رسالة واضحة للتأييد الشعبى الجارف من جموع المصريين بالداخل والخارج لزعيم البلاد فى مسيرته للبناء.

وأوضح أن الرئيس السيسى حافظ على الأمن القومى والاستقرار بالإضافة إلى موقفه القوى ضد الإرهاب وجهوده لمكافحة الجماعات المتطرفة وتفانيه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية وتحسين حياة ملايين المصريين بشكل كبير من خلال إصلاحاته الاقتصادية الطموحة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمالا للإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية فى كافة المجالات، مشيدا بوعى أبناء الشعب المصرى للتحديات التى تواجه الوطن.

وهنأ إسلام الغزولى نائب رئيس حزب المصريين الأحرار الرئيس السيسى، بمناسبة فوزه بالأغلبية المطلقة فى انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الشعب المصرى دائما ما يثبت أنه لا يلين ويتحدى الصعاب وجاهز دائما فى الأوقات المصيرية، ومبادر بالدفاع عن وطنه، ويتحمل المسؤولية الوطنية وقت الشدة، وهو ما ظهر جليا فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتى شارك فيها الشعب المصرى بكثافة فى رسالة قوية للداخل والخارج، بوقوفه خلف وطنه.

وأضاف أن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصرى أتى نتيجة للجهود المتميزة للرئيس عبد الفتاح السيسى على كافة الأصعدة وبجميع المجالات وسعيه وكافة أجهزة الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى موقف مصر من القضية الفلسطينية ورفضها التهجير القسرى للشعب الفلسطيني.

وقال سعيد شحاتة أمين التنظيم بحزب مصر بلدى وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن انتخاب الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة هى رسالة عرفان وتقدير لما قدمه من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، ودليل على عى الشعب المصرى بأهمية الحفاظ على مكتسباته وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشمل المزيد من الإنجازات على كل المستويات وستكون بداية لجنى ثمار الإصلاحات السابقة والمشروعات التى افتتحها الرئيس سواء بمجال الأمن الغذائى أو المدن الجديدة أو مشروعات البنية التحتية والتى ستسهم فى أن تكون مصر مركزا للتجارة العالمية.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة مشاركة الشعب المصرى بالداخل والخارج فى الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى الكافى لديه بأهمية ممارسة حقه الدستورى وواجبه تجاه وطنهم، وخاصة الشباب الذين أكدوا بمشاركتهم مدى تفاعلهم تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وأيديولوجية مختلفة.

وأوضح أن مناخ التنافسية السياسية دليل على أن مصر دولة تتمتع بالأمن والاستقرار، ومؤشر على التقدم والوعى السياسى لدى الشعب المصري.

من جانبه.. قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع أن مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق كشف أمام العالم كله أن وحدة المصريين عصية على الاختراق، وأن مخططات تقسيم المنطقة غير قابلة للتنفيذ مهما بلغت قدرة من ورائها، وأن التأييد الشعبى الكاسح للرئيس السيسى يؤكد صحة موقف الحزب بتأييد إعادة ترشحه للرئاسة، انطلاقًا من تبنيه مشروعًا وطنيًا للنهوض بالبلاد، بالإضافة لقناعته الراسخة بضرورة الحفاظ على الدولة المصرية الوطنية.

وأشار إلى أن حقيقة التعاقد بين الشعب والرئيس أساسها الحفاظ على الدولة،وتقوية مؤسساتها وحماية الأمن القومى، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة، وحماية كرامة المصريين خارج وداخل الحدود، وأن الرئيس السيسى هو الأجدر خلال المرحلة الراهنة على إنجاز كل هذه المهام.

وأكد ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية فى كافة المجالات، وهو ما يستدعى المزيد من الجهود من كافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الوطنية من أجل استكمال بناء الدولة الوطنية المصرية وتطويرها كدولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد أن هذا الفوز هو تتويج لجهد كبير على مدار السنوات العشر السابقة والتى شهدت إنجازات كبيره فى كل المجالات.

وأضاف أن الرئيس السيسى فاز فى ظل تعدديه تنافسية وانتخابات نزيهه شهد القاصى والدانى بحياديتها وتحت إشراف قضائى كامل فى ظل إقبال غير مسبوق من الشعب المصرى بكل فئاته.

وفى السياق، هنأ الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، مضيفًا بأن منح الشعب المصرى الأفضلية للرئيس السيسى، عزز مكانته كزعيم لمصر والأمة العربية، مشيرًا إلى أن اختيار الشعب المصرى كان واضحًا عندما خرج بالملايين داعمًا لاستكمال المسيرة التى بدأت قبل 9 سنوات.

وأشار إلى الملحمة الديمقراطية التى رسمتها الدولة المصرية، سواء فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، أو بكثافة المشاركة والتى وصلت إلى نسبة تاريخية لم تشهدها أى استحقاقات انتخابية سابقة ما يجعل تلك الانتخابات تتفرد عن غيرها من حيث الدعم الشعبى الذى حصلت عليه.

وأكد تطلعه وثقته فى تغلب الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على التحديات المحيطة بنا، وأن تستكمل مصر إنجازاتها التى بدأت تسطرها منذ عام 2014.

وقالت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر أن فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة فى ظل التحديات والصراعات والأزمات الموجودة فى المنطقة بعث رسالة طمأنة للشعب المصرى لأنه هو الأجدر على تولى حكم البلاد فى ظل هذه التحديات..مضيفة:" خلال السنوات الماضية استطاع الرئيس السيسى العبور بمصر إلى بر الأمان لأنه تولى المسئولية فى ظروف عصيبة واستعاد هيبة البلاد داخليا وخارجيا".

وأوضحت جيهان مديح أن المرأة المصرية حققت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة على مدار الـ10 سنوات الماضية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التى تستحقها، ليؤكد الجميع أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى، لافتة أن المرأة ستحظى بالعديد من المكتسبات مع فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية باعتبارها شريك أساسى فى عملية التنمية.

وقالت الدكتورة داليا الأتربى مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، إن انتخابات الرئيس السيسى لولاية جديدة هو بمثابة رد جميل من المرأة المصرية التى شهدت تمكينا حقيقيا منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة البلاد فى 2014، مشيرة إلى أن الرئيس جعل المرأة شريك فى بناء الدولة وصوتها مسموع مشيدة بإقبال المرأة الكثيف على صناديق الاقتراع فى الداخل والخارج.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوى فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة حيث حصل على نسبة 89.6% بإجمالى أصوات 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالى الأصوات الصحيحة.