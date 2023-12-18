شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"الشعب المصرى": فخرى بكم لا حدود ولا نهاية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فخره بالشعب المصرى قائلا :"فخرى بكم لا حدود ولا نهاية له واختياركم لى في مهمة قيادة الوطن تكليف أتحمل أمانته أمام الله وأمامكم سيشهد التاريخ به ".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية: "كم ازداد فخرى وأنا أشهد بعين متأملة جموع الشعب المصرى تعتبر عن نفسها في المقدمة كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن هوية مصر، وعلى الهعد تثبت المرأة المصرية أنها صوت الضمير الوطنى التي يعبر عن صمود وطننا، وكم كان عمال مصر وفلاحوها نموذج للوعى والإرادة ويؤكدون أنهم صناع المستقبل وزارعو الأمل ".

وتابع الرئيس السيسي :"الشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين أمنوا وأشرفوا على خروج هذه الملحمة الوطنية بهذه الصورة التي استعدت الفخر والاعتزاز ".

وقال الرئيس السيسي :"أؤكد أننى كما عاهتكم رجل مصري نشأ في الحارة المصرية العريقة وأنتمى للمؤسسة العسكرية العريقة ولا أملك في مهمتى إلا أن أعمل من أجلكم ولا أدخر جهدا ولا أسعى إلا لإرضاء الله تعالى وتلبية احتياجاتكم".