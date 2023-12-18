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شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. السيسى يفوز بولاية رئاسية جديدة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
الرئيس السيسى يفوز بولاية رئاسية جديدة
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.
وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران على 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر على 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة على 822606 بنسبة 1.9%.
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