شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت وزارة الصحة والسكان وجميع العاملين بالمجلس، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وتثمن وزارة الصحة والسكان المشاركة الإيجابية والثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.

وقالت وزارة الصحة : 6 سنوات جديدة من الانجازات فى مجال الصحة .



