رئيس نقابة الكيماويات يهنئ الرئيس السيسي بفوزة فى الانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية مصر 2024، وتجديد ثقة الشعب المصرى فيه لولاية رئاسية جديدة

وأكد رئيس نقابة الكيماويات، أن الانتخابات الرئاسية 2024، سيخلدها التاريخ المصرى، بسبب حجم الإقبال غير المسبوق وتنوع الناخبين من شباب وعمال ومرأة وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، التى شهدتها لجان الاقتراع.

وأشار حمدى، إلى أن الحشود التى شهدتها لجان الاقتراع لاختيار الرئيس السيسى، ما هو إلا تأكيدًا على دعمهم للقيادة السياسية والالتفاف حول الدولة المصرية فى مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما يبرهن على أن الشعب المصرى يراهن على القيادة الحكيمة التى تستطيع الحفاظ على استقرار الأمن للبلاد وتنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التى تحقق نهضة غير مسبوقة.

داعيا الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترتِه الرئاسيَّة الجديدة؛ لتحقيق آمال الشَّعب المصرى وتطلعاتِه وأحلامِه، والوصول بمصرَ إلى مصافِّ الدول المتقدِّ.