شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهنىء الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن العاملين بالوزارة التهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال القصير ان نتيجة الانتخابات، ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة وادراكه للمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن وأهمية اختيار رئيساً للفترة القادمة قادراً على تحقيق طموحاته في العبور بالوطن إلى بر الآمان متسلحين فى هذا الاختيار بالإنجازات التى تحققت على أرض الوقع خلال العشر سنوات الماضية في كافة المجالات وشملت كل أطياف المجتمع، فضلا عن وضع الدولة المصرية فى مكانتها التى تستحقها على المستوى الإقليمى والدولى، حيث أصبحت من الدول المحورية ذات المرجعية فى كل القضايا الإقليمية والدولية.

وكرر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تجديد ثقة شعب مصر العظيم فى اختياره رئيساً للجمهورية الجديدة لمدة ست سنوات قادمة، فى مشهد حضارى رائع وممارسة سياسية محترمة وهادفة تليق بالملحمة الديمقراطية التى صنعها شعب مصر العظيم.

ووجه "القصير" الشكر إلى فلاحى ومزارعى مصر الذين لبوا نداء المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وسطروا مشهدا وطنيا وحضاريا رائعا.

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