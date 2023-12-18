شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد علوم البحار يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بوزارة التعليم العالى، وجميع مُنتسبي المعهد، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوزه بفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور عمرو زكريا، أن فوز الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة، هو استكمال لمسيرة البناء والتنمية، مواصلة الإنجازات التي شهدتها مصر على مدار الأعوام الماضية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.