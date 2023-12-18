شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس العبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة اختياره بإرادة وأصوات الملايين من أبناء الشعب المصري رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وقالت النيابة في بيانها: جاء خروج الملايين من جموع الشعب المصري تعبيرًا عن إرادتهم الحرة، في ظل أجواء ديموقراطية خالصة، شهدت إقبالاً منقطع النظير من أبناء هذا الشعب، تأكيدًا على ثقته في نزاهة العملية الانتخابية بما يكفل له ممارسة حقوقه السياسية بكل حرية، فجاء اختياره معبرًا عن رغبته في استكمال مسيرة الإنجازات الحافلة تحت قيادة فخامتكم الرشيدة.. راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.