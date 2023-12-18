شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يهنىء الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وكافة العاملين بالوزارة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بفوزه فى الإنتخابات الرئاسية، والذى يؤكد على ثقة ودعم الشعب المصرى للرئيس فى الحفاظ على الأمن القومى لمصر واستكمال مسيرة الإنجازات فى كافة المجالات.

وتعرب الوزارة عن صادق أمنياتها بالتقدم والرخاء للشعب المصرى، وأن تواصل مصرنا الحبيبة مسار التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة الرئيس، خاصة فى ملف المياه الذى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات العشرة الماضية فى ظل حرص الرئيس على وضعه ضمن أولويات الدولة المصرية للحفاظ على مواردها المائية وتحقيق التنمية المستدامة.