شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجزار: قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بوجه عام خير شاهد على ما حققه الرئيس فى السنوات الماضية

وأكد وزير الإسكان أن الشعب المصرى اصطف على صناديق الانتخابات ليقينه بأنه رغم التحديات التى تولى فيها الرئيس مسئولياته، هناك إنجازات غير مسبوقة لا ينكرها أحد.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: لقد تولى الرئيس المسئولية فى فترة عصيبة، ساد فيها الشك فى مستقبل أفضل لهذا الوطن، وسط عمليات إرهابية لا تتوقف، واقتصاد يتهاوى، ومؤسسات للدولة لا تقوى على المواجهة، فكان هناك عزم من الرئيس على مواجهة كل هذه التحديات فى آن واحد، واتحدت إرادة القيادة مع الشعب، يد تحارب الإرهاب، وأخرى تحقق التنمية، ومن ثم عاد للوطن استقراره، وبدأ المواطنون يحلمون بمستقبل أفضل لبلدهم ولأسرهم.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بوجه عام خير شاهد على ما حققه الرئيس فى السنوات الماضية، ومن هنا كانت حشود المصريين فى "الأسمرات" و"بشاير الخير" و"المحروسة" وغيرها من المناطق غير الآمنة، التى تنعم حاليا بجودة الحياة، لتُعبر لمن خطط ونفذ عن تقديرها لهذا الإنجاز غير المسبوق..كما أن أهالينا فى قرى "حياة كريمة" اصطفوا فى اللجان ليحموا حلمهم فى غد أفضل، وليجددوا ثقتهم فيمن أعطاهم الأمل.