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المجلس القومي للطفولة والأمومة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت المهندسة نيفين عثمان ، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع العاملين بالمجلس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

 

وتثمن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المشاركة الإيجابية والثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات  التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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