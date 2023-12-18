شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت المهندسة نيفين عثمان ، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع العاملين بالمجلس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وتثمن الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المشاركة الإيجابية والثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لشعب مصر العظيم.