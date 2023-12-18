شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد اللواء هشام آمنة، أن تجديد ثقة الشعب المصري العظيم، في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس مدى إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة له، ووعي أبناء مصر بالظروف والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية والمنطقة وقدرة الرئيس السيسي على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدماً في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الشعب المصري الأصيل واستكمال خطط البناء والتنمية والتعمير للجمهورية الجديدة .
وأشاد وزير التنمية المحلية، بنسبة الحضور الكبيرة للمصريين في الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لمصر 2024، بما شكّل عُرساً ديمقراطياً حقيقياً، وهي الرسالة الأقوى التي بعث بها الشعب المصري العظيم إلى العالم أجمع والتي عكست التفاف هذا الشعب بجميع فئاته وطوائفه حول قيادته الأمينة المخلصة، بما سطّر فصلاً جديداً في مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ أعوام مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم.
وقال وزير التنمية المحلية: "لنعمل جميعاً معاً، وبكل إخلاص وتفاني في بناء الجمهورية الجديدة التي يتمناها الجميع، كل في موقعه، لاستكمال مسيرة تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
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