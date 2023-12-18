شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يهنئ الرئيس السيسي ويشيد بالمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التهنئه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبه فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخرا، داعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة والمهام الجسام، وأن يوفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد.

وأشاد الدكتور صالح الشيخ بالمواطن المصرى العظيم الذى أدرك التحديات التى تمر بها مصرنا الحبيبة وسط إقليم تعصف به التوترات من كل جانب، وحرصه على ممارسة حقه الدستورى والقانونى والادلاء بصوته فى هذا الحدث المهم.. قائلا: "إنما تبنى الأمم بسواعد أبناءها وإخلاص مواطنيها، فهم وقود تقدمها ونبراس حضارتها.. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم".