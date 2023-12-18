شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس هيئة قناة السويس تعهده وكافة العاملين بالهيئة وبشركاتها التابعة على استمرار العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس لتعظيم الاستفادة من قناة السويس ومشروعاتها التنموية و بذل أقصى الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ورافدا رئيسيا للدخل القومي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.
وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.
حصل المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.
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