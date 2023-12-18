شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة العمل بالهيئة وبشركاتها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024، وثقة الشعب المصرى فى تجديد انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي شهدتها ربوع مصر فى كافة المجالات ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة، داعيا المولى عز وجل بأن يوفق سيادته لما فيه الخير للبلاد وتحقيق العزة والرفعة لمصرنا الحبيبة ولشعبها العظيم.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس تعهده وكافة العاملين بالهيئة وبشركاتها التابعة على استمرار العمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس لتعظيم الاستفادة من قناة السويس ومشروعاتها التنموية و بذل أقصى الجهد لتظل قناة السويس الشريان الرئيسي للتجارة العالمية ورافدا رئيسيا للدخل القومي.