شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024م والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية يعكس الوعي الكبير للشعب المصري العظيم الذي يبرهن كل يوم على إسهامه في صنع مستقبل أفضل للوطن الحبيب مصر، لافتًا أن هذا الفوز يعد إضافة حقيقية إلى الجمهورية الجديدة، وتأكيدًا على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
وتوجه رئيس جامعة الأزهر بالدعاء إلى المولى -عز وجل- بأن يوفق رئيس الجمهورية في فترة رئاسته الجديدة؛ من أجل تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العظيم من أجل غدٍ أفضل للأجيال القادمة، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.
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