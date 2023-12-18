شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة يهنئ الرئيس السيسي.. ويؤكد: استحق عن جدارة اختيار الشعب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالتهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استحق عن جدارة اختيار الشعب المصري له لفترة رئاسية جديدة، ليكمل معه بناء الجمهورية الجديدة وما بدأه من مشروعات قومية عملاقة في خطوات حقيقية صوب المستقبل المشرق والميمون لهذا البلد.

وأضاف: إذ نعرب عن فرحتنا الكبيرة بهذا الاستحقاق، ندعو الله أن يسدد خطاه وأن يوفق الرئيس السيسى لكل ما فيه خير وصلاح هذا الوطن.