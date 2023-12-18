شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وقيادات وجميع العاملين بالوزارة ، بالتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وتثمن وزيرة التضامن الاجتماعي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما ظهر في حجم التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية، مما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشعب المصري أظهر إصراره وتمسكه باستمرار مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالوطن في كافة قطاعاته، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.