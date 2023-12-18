شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية بين شركة سانوفى مصر وجيبتو فارما لتوطين صناعة المستحضر الدوائي (بلافيكس®) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجيه والنهوض بقطاع صناعة الدواء فى مصر لما يمثله من أهمية لخدمة المواطن المصرى . قامت شركتا سانوفى ايجيبت و جيبتو فارما بتوقيع اتفاقية لتوطين إنتاج عقار بلافيكس® وسوف يتم التصنيع "بمدينة الدواء جيبتو فارما.

قام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كل من الدكتورأحمد رؤف ممثلاً عن شركة سانوفي، والدكتور عمرو ممدوح ممثلاً عن مدينة الدواء جيبتو فارما بحضور كل من الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وأوضح الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء المصرية جيبتو فارما أن مدينة الدواء هو مشروع قومى تم إنشاؤه كرؤية للقيادة السياسية في تمكين المريض المصرى من الحصول على دواء امن و بسعر مناسب و ان أحد أهدافه الاستراتيجية هو أن تكون مصر مركزاً اقليمياً لجذب الشركات العالميه للتصنيع المشترك وتوطين صناعة الدواء والتصدير وأعرب عن سعادته بالشراكة مع شركة سانوفي مصر لتوطين أحد أهم الأدوية بلافكس® لمرضى القلب وسوف يتم تصنيعه محلياً، وابدي رغبته أن يمتد هذا التعاون مع سانوفي إلى مستحضرات جديدة أخري.

وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي تاكيداً لثقة الشركات العالمية في الامكانيات الفنية والتقنية والبشرية لجــبتو فارما وان مدينة الدواء في الفترة الاخيرة قد ابرمت عقود مماثلة مع اربع شركات عالمية مما يشجع علي الاستثمار في هذا المجال لخدمة المريض المصري الذي هو محور اهتمام القيادة السياسية"

وتعليقًا على هذه الشراكة قال الدكتور أحمد رؤف، رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي مصر و العضو المنتدب "تؤكد هذه الاتفاقية التزام شركة سانوفي مصر تجاه المرضى واحتياجات الصحه العامه في مصر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية وكذلك التعاون مع شركاء الصناعة المتميزين، نهدف إلى المساهمة بشكل ايجابي دائم في نظام الرعاية الصحية.

بينما نقوم بتوطين تصنيع مستحضر بلافيكس® نأمل بذلك في زيادة اجمالى الانتاج المحلى لمنتجات سانوفي فى مصر.

وهذا يؤكد على التزامنا تجاه خدمة المرضى والمجتمعات التى نعمل بها ويعد أيضًا دليل على التأثير الاجتماعي الأوسع لشركة سانوفي لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر صحة للجميع .

ومن جانبه أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الرؤية المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي انطلقت برؤية ثاقبة ودعم من القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الدوائي في مصر، وإعطاء الإشارة للبدء في توطين وتعميق توطين مستحضرات طبية عالية الجودة بسوق الدواء المصري. وتُتيح توطين وتصنيع مستحضرات شركة سانوفى الفرنسية ذات المستوى العالمي محليا، والتى تُعد خطوة كبيره ومهمة لمساعدة المرضى المصريين في الحصول على تلك الأدوية بشكل أسرع وبجودة عالمية؛ لتوفير نتائج علاجية رفيعة المستوي.

وأكد أن مدينة الدواء المصرية هي استثمار دولة، وأن الهيئة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لمدينة الدواء، سواء فنيا أو إجرائيا، وأن هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة تحظى بدعم كافة مؤسسات الدولة، وأن هيئة الدواء تعمل على جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المشترك، وفي مصاف الدول الصناعية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي.

و من ناحيته علق الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أن مدينة الدواء "جيبتو" هو ترجمه حقيقيه للإرادة السياسية بتوجيهات من الرئيس، كى يكون صرحاً ومشروعا عملاقا لصناعة الدواء فى مصر، وهو مصمم على أعلى مستوى من التكنولوجيا للتصنيع و ذلك لتوفير الأدوية الحديثه و أدوية التكنولوجيا الحيويه بالتعاون مع الشركات العالميه ذات الخبرة العميقة فى هذا المجال. ونسعد بزيادة انتاج شركة جيبتو المتميز و الذى يكون جزءاً منه للتصدير كما يعمل ايضا فى هذه الشركه مجموعه كبيره من المتخصصين فى الصناعات الدوائيه انتاجاً و توزيعا.

و نشهد اليوم هذا الاتفاق وهوانتاج احد الأدويه الهامه للمريض المصرى بالتعاون مع شركة سانوفى مصر

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أن الهيئة لاتدخر جهدا لتقديم كافة سبل الدعم للشركات، لتوطين الصناعات الطبية وتقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المنتج المصرى، الأمر الذى ساهم فى تحفيز العديد من الشركات للتوسع فى التصنيع المحلى لتلبية متطلبات خدمات الرعاية الصحية مما انعكس على ترشيد عمليات الاستيراد من الخارج لخدمة المريض المصرى.