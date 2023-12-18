شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم سلطان عمان ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.



ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، أعرب سلطان عمان -في البرقية- عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، داعيًا الله تعالى أن يوفقه في قيادة الشعب المصرى الشقيـق لتحقيـق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والنماء.