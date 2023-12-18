أبو الغيط يهنئ الرئيس السيسي على ثقة أبناء الشعب المصري

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
وقال أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، "أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ثقة اغلبية أبناء الشعب المصري والفوز بولاية رئاسية ثالثة."
وأعرب أبو الغيط عن أمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد في قيادة مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إقليمنا العربي المليء بالتحديات.
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