أبو الغيط يهنئ الرئيس السيسي على ثقة أبناء الشعب المصري

وأعرب أبو الغيط عن أمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق والسداد في قيادة مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إقليمنا العربي المليء بالتحديات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012