شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء البحرينى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التى أولاها إياها الشعب المصرى بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً للرئيس السيسى كل التوفيق والسداد فى مهام عمله الرئاسى فى المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصرى الشقيق فى المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأشاد ولى عهد البحرين فى هذه المناسبة بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التى تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية فى إطار ما يجمعهما من علاقاتٍ ثنائيةٍ متميزةٍ، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير أواصر العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين فى ظل الشراكة الاستراتيجية التى تجمعهما والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، راجيًا المولى العلى القدير أن يمتع الرئيس السيسى بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبو إليه من التطور والنماء فى ظل القيادة الحكيمة.