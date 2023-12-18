شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية للعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث سامح شكري، وزير الخارجية، الإثنين، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم أعضاء وزارة الخارجية المصرية، بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري وفوزه العظيم والمُقدر في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

كما وجه وزير الخارجية التهنئة لفخامة الرئيس على نجاح التجربة الديمقراطية المصرية البازغة، والتي عكستها نسبة المشاركة التاريخية وغير المسبوقة في الانتخابات من جانب الناخبين، مؤكدًا على ما عكسته نتيجة الانتخابات من ثقة الشعب المصري في فخامته، رئيسًا وقائدًا للوطن خلال مسيرته خلال الأعوام القادمة.

وأعاد الوزير سامح شكري تأكيد تعهد والتزام وزارة الخارجية الدائم بالحفاظ على مقدرات الوطن وحماية مصالحه تحت قيادة رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق خُطاه، وأن تظل مصر دائمًا تتبوأ موقعها الرائد بين سائر الأمم والشعوب.